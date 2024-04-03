«Спартак» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Ставка: гол «Спартака» во втором тайме за 1.78.

«Это будет колоссальное зрелище, с учётом тех проблем, которые есть у «Спартака», и с учётом того состава, который Абаскалю подскажут свыше. Команда уже три матча не может забить, огромное количество вопросов к тренеру.

«Зенит» играет так, как хочет, но «Спартак» — это всегда очень серьёзно. «Спартак» будет рвать и метать, и команда, я думаю, после перерыва вполне способна на какие-то достойные события. Поэтому моя ставка — гол или тотал больше 0.5 «Спартака» во втором тайме», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».