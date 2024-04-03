«Спартак» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч Пути РПЛ Кубка России
Поделиться
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».
Ставка: гол «Спартака» во втором тайме за 1.78.
«Это будет колоссальное зрелище, с учётом тех проблем, которые есть у «Спартака», и с учётом того состава, который Абаскалю подскажут свыше. Команда уже три матча не может забить, огромное количество вопросов к тренеру.
«Зенит» играет так, как хочет, но «Спартак» — это всегда очень серьёзно. «Спартак» будет рвать и метать, и команда, я думаю, после перерыва вполне способна на какие-то достойные события. Поэтому моя ставка — гол или тотал больше 0.5 «Спартака» во втором тайме», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 3 апреля 2024
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:23
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:55
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 апреля 2024
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:52
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2024
-
20:00
-
19:00
-
18:37
-
18:00
-
17:30
-
17:00