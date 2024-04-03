«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

«Зенит» сейчас не оптимальный. Новички команды ещё пока толком не адаптировались и инициативности серьёзной не проявляют. По сыгранным матчам мы видим, что не на полную мощность используется ресурс «Зенита».

«Спартак» не радует результативностью, в трёх матчах чемпионата – три сухие игры.

Но я жду результативный футбол, «Зенит» любит, когда он играет и когда против него играют смело и открыто. Я думаю, что «Спартак» с удовольствием ему такой футбол предложит. Поэтому мой прогноз – тотал матча больше 2.5 за 1.65. И я бы рассмотрел вариант тотал больше 3 за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».