«Балтика» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Калининграде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.12.

«Команда из Калининграда удивляет болельщиков в Кубке. «Балтика» здорово прошла групповой этап и справедливо заняла второе место, по пути было одержано четыре победы при двух поражениях. Так, дома удалось обыграть «Зенит» и на какое-то время даже стать лидером группы. Удержать первую позицию не удалось, два поражения и итоговое второе место — отличный результат для одного из аутсайдеров чемпионата. В первом этапе плей-офф калининградцы сошлись с «Локомотивом». Ничья дома 2:2, ничья в гостях 1:1 и итоговая победа в серии пенальти.

Армейцы закончили групповой этап на первом месте, хотя до определённого момента и вовсе могли не выйти в следующий этап. ЦСКА дома уступил «Факелу», а затем выдал серию из трёх ничейных матчей подряд. В двух из них удалось победить по пенальти, в третьем последовало поражение от того же «Факела». Конкуренты армейцев также теряли очки, поэтому победа в последнем туре и принесла ЦСКА успех в группе. В плей-офф красно-синие столкнулись с «Ростовом». В гостях сыграли 1:1, дома уверенно победили 2:0 и продолжили выступление в Пути РПЛ.

В сезоне команды пока провели всего одну встречу, случилась она ещё в конце сентября и закончилась победой для ЦСКА 1:0. В предстоящем матче небольшим фаворитом выглядят армейцы, но я предлагаю выбрать для ставки другой исход. В последних матчах у ЦСКА наблюдаются серьёзные проблемы с обороной, при этом сами красно-синие забивают регулярно. «Балтика» в последних матчах начала оживать и вполне может составить ЦСКА серьёзную конкуренцию. Предлагаю взять «обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».