«Байер» — «Фортуна»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Германии
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на полуфинал Кубка Германии «Байер» — «Фортуна».
Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.63.
«Байер» на 99,9% уже точно выиграл чемпионат, осталось восемь туров, и всего лишь девять очков надо набрать команде, и она гарантирует себе чемпионство. Так что на Кубок Хаби Алонсо ставит большие планы и надежды.
«Фортуна» – самая забивающая команда второй Бундеслиги, и это говорит о многом.
Кубок Германии . 1/2 финала
03 апреля 2024, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Фортуна
Дюссельдорф
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Байер» точно легко выиграет, но и пропустит. Поэтому моя ставка – обе забьют и победа «Байера», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».
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