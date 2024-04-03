«Балтика» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 3 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 за 1.75.

«В Пути РПЛ «Балтика» дома будет принимать ЦСКА. И мы видим, что у ЦСКА достаточно серьёзные проблемы, психологические, эмоциональные. Команда не держит все 90 минут на одном уровне и играет с большими перепадами. И достаточно много армейцы пропускают, практически в каждом матче. Это ещё повезло, что «Сочи» забил только два мяча в последнем туре чемпионата.

Игра не на вылет ещё, будет ответная встреча в Москве. «Балтика» наконец-то одержала победу долгожданную, забила мячи, хотя в Кубке у «Балтики с забитыми мячами проблем особо не было. Но и ЦСКА — всё-таки обладатель Кубка, это всегда хороший раздражитель, тем более Игнашевич против команды, которая ему близка.

Ну и это домашняя игра для «Балтики», тоже об этом не забываем, поэтому «Балтика» вряд ли будет отсиживаться в обороне, вряд ли будет играть аккуратно, с оглядкой на свои ворота. Я думаю, что должен получиться хороший обоюдоострый футбол. Букмекеры вообще не верят в то, что будет «верх» в этом матче. За тотал больше 2.5 мяча дают коэффициент 3.0. Можно сыграть, попробовать. И я бы рассмотрел вариант тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75. Мне кажется, два мяча команды друг другу организовать вполне могут, тем более «Балтика», как я уже говорил, в Кубке играет в достаточно агрессивный и открытый футбол», — приводит слова Генича «РБ Спорт».