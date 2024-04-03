«Спартак» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит», который состоится 3 апреля в Москве.

Ставка: победа «Зенита» за 2.23.

В недавнем очном матче «Спартака» и «Зенита» не сказать, что москвичи были хуже. Они нанесли не меньше ударов, попадали в створ, хоть и реже владели мячом. К тому же дело было в Санкт-Петербурге. Это тоже нужно учитывать. Другое дело, что после бодрой и заслуженной ничьей с действующим чемпионом красно-белые откровенно не впечатляли. Ни игрой, ни результатами.

Сине-бело-голубые, в свою очередь, находятся в воодушевлённом настроении. Они вернули себе первое место в таблице и, даже допустив осечку в минувшем туре, не потеряли лидерство. Как ни крути, эмоциональный фон у «Зенита» должен быть как минимум не хуже.

Без ротации составов явно не обойдётся. А скамейка у гостей определённо глубже и мощнее. Абаскаль, похоже, запутался в экспериментах. У «Зенита» хватает своих проблем, однако он банально выглядит последовательнее, ровнее.

Есть и ещё один аргумент. В последние годы «Спартаку» никак не удавалось оставить «Зенит» без победы как минимум в двух очных встречах кряду. Даже в ноябре 2022 года в серии пенальти на групповом этапе Кубка России сине-бело-голубые оказались точнее.

Думается, «Зенит» не допустит проблем с мотивацией — две ничьих весной уже случились, пора и честь знать. И реализует преимущество в глубине состава.