«Челси» — «МЮ»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

4 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Маурисио Почеттино изменил стиль игры «Челси». Команда начала демонстрировать более слаженный атакующий футбол. Наблюдать за игрой «аристократов» теперь гораздо интереснее и приятнее, но стабильность в результатах по-прежнему отсутствует. Они занимают 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

В матче последнего тура первенства «синие» дома не сумели обыграть располагающийся в зоне вылета «Бёрнли» (2:2). После игры некоторые футболисты лондонского клуба высказали руководству недовольство по поводу деятельности аргентинского специалиста и попросили отправить его в отставку.

У «Манчестер Юнайтед» похожая ситуация. Он очень нестабилен. Травмы усложнили жизнь Эрику тен Хагу. Тренеру по сию пору приходится выпускать Гарри Магуайра, который ранее потерял место в стартовом составе. К чести защитника, стоит отметить, что он прибавил и стал реже допускать грубые ошибки, но окончательно на нет «привозы» не сошли.

Ни одной из семи последних очных встреч «красные дьяволы» не проиграли. У «аристократов» не менее классный подбор игроков, чем у манкунианцев. Однако «аристократы» более нестабильны, менее цепки за результат, а ещё у них хуже обстоят дела с травмами.

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