«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: проход «Ахмата» за 1.63.

«Ещё одна пара в Кубке России, пожалуй, не самая притягательная, не самая вызывающая, не самая яркая. «Ахмат» дома будет принимать «Оренбург». «Оренбургу», конечно, сейчас в первую очередь надо решать дела в чемпионате, впрочем, и «Ахмату» тоже. Там ситуация и у тех, и у других не самая приятная. Тем более «Ахмат» проиграл сейчас, «Оренбург» не выиграл в Воронеже, хотя можно тоже сказать, что не проиграл. Но «Оренбург» смотрелся весьма неплохо, особенно в первом тайме, поэтому здесь всё решит то, у кого больше мотивация и кому больше надо.

Мне кажется, «Ахмату» Мирослава Ромащенко в данный период времени всё-таки чуть больше надо именно в Кубке удачно сыграть, тем более дома. Если «Оренбург» больше рассчитывает на матчи чемпионата, то «Ахмату» надо и на чемпионат правильно силёнки раскладывать, и на Кубок. Ну и плюс играют дома против соперника, который, если вылетит, сильно горевать, как мне кажется, не будет. «Ахмат» должен этим воспользоваться.

Можно сыграть просто проход «Ахмата» за 1.63, либо рискнуть и предположить, что «Ахмат» в основное время до серии пенальти всё решит в свою пользу, за 2.09. Я бы как основной вариант выбрал «Ахмат» выйдет в следующий раунд», пройдёт дальше в Пути регионов за 1.63. Ну а более смелые, более авантюрные ребята могут сыграть и чистую победу «Ахмата», — приводит слова Генича «РБ Спорт».