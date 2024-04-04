«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка России в Грозном

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» – «Оренбург».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.08.

«Ахмат» и «Оренбург» сыграют в Кубке России. В той группе команд, где они находятся сейчас, матчи идут сразу на вылет. Ответная встреча не предусмотрена. «Ахмат» будет играть дома. И когда команда выступает в Грозном, понятно, что ожидания руководителей и болельщиков абсолютно конкретные — это победа. И «Ахмат», как мне кажется, вполне может её добиться.

Дело в том, что «Оренбург» даже на предыдущей стадии Кубка, когда приехал в гости к московскому «Спартаку», использовал в составе тех футболистов, которые достаточно редко выходят на поле в матчах национального чемпионата. Нечто подобное может произойти и сейчас. Всё-таки совершенно очевидно, что для «Оренбурга» самое главное — это попытаться сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Поэтому не исключено, что тренер команды вновь использует многих резервных футболистов. «Ахмат» у себя на поле точно должен считаться фаворитом.

Видел несколько матчей команды Мирослава Ромащенко. «Ахмат» был очень хорош, например, в игре против «Динамо» в рамках внутреннего чемпионата. Хоть она и была проиграна, но по содержанию, по количеству моментов «Ахмат» «Динамо» на определённом отрезке матча даже превосходил. Поэтому победа «Ахмата» в домашнем матче Кубка с «Оренбургом», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».