«Локомотив» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 3.10.

Сложно придумать более неудобного соперника в КХЛ, чем железнодорожники. Игорь Никитин до мелочей отработал системную игру своей команды, которая даёт сбой, но очень редко. «Локомотив» надёжен в обороне, и этого у него не отнять. Однако ещё ярославский клуб пользуется контратаками. Хоккеисты терпеливо выжидают ошибку соперника, видят свободные зоны и пользуются этим.

Подобная тактика хоть и столкнулась с проблемами в серии с «Авангардом», но седьмой матч именно за счёт этих преимуществ подопечные Игоря Никитина выиграли. Плюс у них превосходная скорость, поэтому сдерживать хоккеистов «Локомотива» невероятно сложно. Не совладали с железнодорожниками такие же скоростные омичи, не смог и «Трактор».

Челябинцы продолжают считаться главной сенсацией этого плей-офф. Очень сплочённая команда, в которой каждый стоит друг за друга. Если потребуется, «белые медведи» полезут в драку, будут агрессивно защищать своего голкипера. Они действуют с позиции силы, прижимают к бортам соперников, сталкивают и повышают градус напряжения.

Железнодорожники оставили только положительные впечатления от своего первого матча с челябинцами. Силовой хоккей, железный характер и упрямство не помогли «белым медведям». Всё-таки системность и стабильность играют намного бóльшую роль в плей-офф. Козыри команды Игоря Никитина – ловить соперников на ошибках, совершать контратаки и держать высокий скоростной темп. Это работает даже с «белыми медведями». Наша ставка на победу «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы выглядит вполне перспективной. Думается, второй матч мало чем будет отличаться от первого.