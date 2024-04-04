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«Локомотив» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии Кубка Гагарина
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 3.10.

Сложно придумать более неудобного соперника в КХЛ, чем железнодорожники. Игорь Никитин до мелочей отработал системную игру своей команды, которая даёт сбой, но очень редко. «Локомотив» надёжен в обороне, и этого у него не отнять. Однако ещё ярославский клуб пользуется контратаками. Хоккеисты терпеливо выжидают ошибку соперника, видят свободные зоны и пользуются этим.

Подобная тактика хоть и столкнулась с проблемами в серии с «Авангардом», но седьмой матч именно за счёт этих преимуществ подопечные Игоря Никитина выиграли. Плюс у них превосходная скорость, поэтому сдерживать хоккеистов «Локомотива» невероятно сложно. Не совладали с железнодорожниками такие же скоростные омичи, не смог и «Трактор».

Челябинцы продолжают считаться главной сенсацией этого плей-офф. Очень сплочённая команда, в которой каждый стоит друг за друга. Если потребуется, «белые медведи» полезут в драку, будут агрессивно защищать своего голкипера. Они действуют с позиции силы, прижимают к бортам соперников, сталкивают и повышают градус напряжения.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Железнодорожники оставили только положительные впечатления от своего первого матча с челябинцами. Силовой хоккей, железный характер и упрямство не помогли «белым медведям». Всё-таки системность и стабильность играют намного бóльшую роль в плей-офф. Козыри команды Игоря Никитина – ловить соперников на ошибках, совершать контратаки и держать высокий скоростной темп. Это работает даже с «белыми медведями». Наша ставка на победу «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы выглядит вполне перспективной. Думается, второй матч мало чем будет отличаться от первого.

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