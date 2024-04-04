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«Оттава» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ

«Оттава» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.71.

«Оттава», насладившись пятью победами, уступила на выезде «Миннесоте» 2:3. Но даже с таким итогом можно похвалить спецбригады «Сенаторс»: два гола в большинстве и 100% нейтрализации меньшинства.

«Флорида» с Бобровским в воротах уже дважды обыгрывала «сенаторов» в этом сезоне. Но на данный момент «Пантерс» уступили два матча кряду канадским клубам, пропустив в общем 11 шайб. Морис в бешенстве: то ругает всех, то приходит в себя. Но одно точно — ситуацию надо исправлять. В среднем обе команды забрасывают больше трёх голов за вечер.

Тарасенко возвращается домой, хотя с какой стороны посмотреть. Справа Владимиру было комфортно, он исправно выделялся, работал в углах и набрал 41 очко в 57 играх, но во «Флориде» ему явно комфортнее, 5+5 в 13 встречах. Правда, на результатах команды это мало отражается.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пантеры» проиграли «Монреалю», но Тарасенко и Барков провели хорошую встречу, постоянно создавали опасности, не хватило клубной реализации. «Флорида» играла без Ткачука, пропустила в большинстве и меньшинстве от «Монреаля». То есть обеим командам надо улучшить игру в равных составах. Всё бы ничего, но в активе «пантер» восемь поражений в последних десяти играх. Напомню, «пантеры» — лучшая гостевая команда, поэтому ожидаю, что удача вернётся на их сторону, при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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