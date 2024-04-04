«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на игру Пути регионов Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют — нет за 1.87.

«Здесь встречаются команды, у которых большие проблемы в чемпионате. Они там ведут борьбу между собой и за выживание, и за непопадание в стыки. Думаю, и те, и другие поберегут некоторых основных футболистов для матчей РПЛ. «Оренбург» — точно. Он уже показывал со «Спартаком», что для него кубковые игры особой важности не имеют. И на первый, и на второй матчи выпускали практически полностью резервный состав. «Ахмат», думаю, себе такого не позволит. Всё-таки и статус у команды повыше, да и играют дома, где надо порадовать болельщиков, руководство. Да и в лучших матчах «Ахмат» выглядит очень здорово.

На мой взгляд, «Оренбург» будет сосредоточен на игре от обороны. Ему качество состава может просто не позволить на равных играть с «Ахматом» в гостях. А грозненцы постараются найти бреши в плотной обороне. Не всегда это получается у команды Ромащенко. Она больше любит играть на пространстве. Бегут футболисты «Ахмата» здорово. Так что могут и здесь возникнуть проблемы.

Возьму ставку «обе забьют – нет». Как показывают кубковые встречи, везде напряжённая борьба, а голов мало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».