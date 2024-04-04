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«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 3.5 мяча за 2.00.

Одержав волевую победу в матче последнего тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1), «Ливерпуль» поднялся на первую строчку в турнирной таблице первенства. Главным героем встречи стал Мохамед Салах. Он забил победный гол с передачи Алексиса Мак Аллистера на 65-й минуте. Египтянин шикарно открылся, быстро обработал мяч, а затем нанёс точный и сильный удар низом в угол.

Салах проводит очередной прекрасный сезон. Он оказывает огромное влияние на игру, но за счёт чего? Голевое чутьё, создание моментов для партнёров по клубу, умение развивать атаки точными передачами и прессинг? Всё это, и не только. Порой достаточного того, что форвард просто находится на поле.

«Шеффилд Юнайтед» может только завидовать мерсисайдцам. Дела у него идут совсем плохо. Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от спасительной 17-й строчки очень большое. У «клинков» есть матч в запасе, но оптимизмом это не заряжает.

Всего в 29 встречах в чемпионате Англии «Шеффилд Юнайтед» пропустил 77 мячей — больше всех. А ещё он является худшим клубом по игре на выезде. «Клинки» проиграли 10 из 14 матчей в гостях. За этот период времени они забили всего лишь 12 голов, а пропустили 34.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пребывающий на подъёме «Ливерпуль» зачастую уверенно побеждает аутсайдеров. В текущем тонусе, да ещё и на домашнем стадионе мерсисайдцы должны крупно обыграть «Шеффилд». «Клинки» очень плохо выступают на выезде и много пропускают во встречах с лидерами.

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