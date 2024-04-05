«Айнтрахт» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Вердер».

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.82.

«Айнтрахт» и «Вердер» встретятся. Хозяева поля идут на шестом месте в зоне Лиги Европы. При этом у них есть серьёзное отставание от пятой строчки. До пятёрки не добраться клубу. Лучшее, что может сделать на финише этого сезона «Айнтрахт», это удержать шестое европейское место. Пока отрыв от «Аусбурга» с седьмой строчки составляет пять очков. Хотя и у «Фрайбурга» такое же отставание от команды из Франкфурта. Так что пятиочковый отрыв «орлов» от преследователей ничего ещё не решает. Играть осталось семь туров, поэтому «Айнтрахт» должен быть мотивирован. Должен он дома проблемный «Вердер» обыгрывать.

«Бременцы» после хорошего начала второго круга в последних матчах находятся в кризисе. Они никак не могут выиграть. Уже проигрышная серия «Вердера» составляет четыре матча, безвыигрышная – пять. Четыре тура подряд клуб проигрывает и дома, и в гостях. В прошлом туре «Вольфсбургу», который поменял тренера, зелёно-белые тоже уступили.

Так что у «Вердера» проблемы. Марвин Дукш, лидер атак команды, уже семь матчей провёл без результативных действий. И по-прежнему у «бременцев» проблема в защите, есть также проблемы с составом. Команда легко пропускает.

Думаю, что во Франкфурте будут проблемы у команды Оле Вернера. «Айнтрахт» в прошлом туре сыграл вничью дома с «Унионом». И я думаю, что с берлинцами проблемы «орлов» были понятны, потому что «Унион» качественно может защищаться. А вот «Вердер» качественно играть в обороне не умеет.

Поэтому я тут выберу максимально простой прогноз. Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 1.82. Хозяева поля мотивированы, в отличие от того же «Вердера», который просто болтается в середине таблицы на 10-м месте с 10-очковым отрывом от стыков и большим 11-очковым отставанием от зоны еврокубков. Думаю, что «бременцы» не в состоянии за еврокубки бороться с такой игрой. Поэтому мне кажется, «Айнтрахт» тут победит», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».