«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.00.

Андрей Разин поступает очень мудро. Тренер «Магнитки» ещё в концовке регулярного чемпионата начал чаще прибегать к оборонительному хоккею. Это позволило «Металлургу» подойти к плей-офф разносторонней командой. Магнитогорцы научились грамотно защищаться и реализовывать моменты. На этом список положительных качеств «лис» не заканчивается. В первом матче с «Автомобилистом» они играли настолько организованно, что не получили ни одного удаления. Чего не сказать про подопечных Николая Заварухина.

Екатеринбуржцы наработали на 10 минут штрафного времени. Повезло, что «Магнитка» не реализовала эти шансы. Для победы «Металлургу» хватило двух заброшенных шайб. Первую он забросил во втором периоде, а в третьем добавил ещё одну в пустые ворота. «Автомобилист» в очередной раз проявил характер и размочил счёт на последней минуте игры. В итоге подопечные Разина выиграли со счётом 2:1.

Магнитогорцы задействовали свою скорость и не сбавляли на протяжении всего матча. «Автомобилист» просто не успевал за соперником. Одним из главных козырей екатеринбуржцев является быстрый выход из обороны в атаку, но таких шансов на этот раз практически не было. По словам Заварухина, команда выпала из игрового ритма из-за длительного отдыха.

Но ведь и команда Разина не раскрыла весь свой потенциал. Даже тренер отметил, что присутствовало волнение, был некий сумбур, что и привело к отсутствию реализации большинства. Значит, в следующей встрече будет лучше. Домашние стены, скоростной хоккей и сэкономленные силы должны помочь «Металлургу» одержать победу в матче с «Авто» за 2.00.

Екатеринбуржцы уступают магнитогорцам в скорости, опыте и психологии. Команда Андрея Разина прекрасно выступает в плей-офф на домашнем льду, выиграв пять последних матчей с общим счётом 15:5. У «Автомобилиста» сильная сторона – это гостевой фактор. Но он не сработал в первой встрече в Магнитогорске. При этом подопечным Николая Заварухина сильно повезло, что «лисы» не смогли реализовать пять попыток в большинстве. Если вторую игру они проведут лучше, то победа будет более уверенной.