«Лилль» — «Марсель»: когда матч Лиги 1, во сколько начало, кто фаворит, прогноз

5 апреля состоится матч 28-го тура Лиги 1 «Лилль» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 2.20. Успех провансальцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Марсель» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

На протяжении всего сезона «Лилль» держится в лидерах. Теряет очки он редко. Чаще всего на выезде. «Доги» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего третью строчку «Монако» составляет три очка. Отрыв от идущей следом «Ниццы» идентичный.

В этом сезоне бело-голубые пережили уже две смены главного тренера. Если в ближайшем будущем результаты не улучшатся, может случиться и третья отставка. Поначалу назначение Жана-Луи Гассе воодушевило футболистов «Марселя». Они одержали четыре победы подряд. Выбило их из колеи поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3).

Бело-голубые вышли в следующий раунд за счёт разгромной победы со счётом 4:0 в первой игре, но футболисты, судя по всему, утратили веру в идеи Гассе. Провансальцы идут на серии из трёх поражений во всех турнирах. Недавнее возвращение Самуэля Жиго вряд ли поможет спасти ситуацию.