«Дамак» — «Аль-Наср»: прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» — «Аль-Наср».

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Для «Дамака» сезон складывается пока что вполне удачно. В составе клуба очень мало легионеров, и известностью они похвастаться не могут. Несмотря на сильно ограниченные резервы, команда из Хамис-Мушайта твёрдо закрепилась в середине турнирной таблицы Про-Лиги.

Большую часть очков «Дамак» набрал во встречах с аутсайдерами. Сильным соперникам он пробовал навязать борьбу, но максимум, что получалось — не проиграть крупно. Например, во встрече 10-го тура Про-Лиги клуб уступил с разницей в один мяч как раз «Аль-Насру» (1:2), а затем в матче 24-го тура проиграл «Аль-Хилялю» (1:2).

Нешуточную форму набрал форвард «Аль-Нара» Криштиану Роналду. Он оформил два хет-трика подряд в двух последних встречах Про-Лиги с «Аль-Таи» (5:1) и «Абхой» (8:0). Теперь на счету знаменитого португальца 65 матчей с тремя голами. Это на семь больше, чем у его принципиального соперника Лионеля Месси.

Оставшуюся часть чемпионата Саудовской Аравии португалец может посвятить покорению рекордов. Со второго места в турнирной таблице Про-Лиги команда уже никуда не денется. Отставание от «Аль-Хиляля» огромное, равно как и отрыв от «Аль-Ахли». Остаётся лишь доигрывать сезон и забивать.

Поставить на победу «Аль-Насра» в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. В 26 встречах в Про-Лиге «всемирный клуб» забил 79 мячей. 29 из них записал на свой счёт Роналду. Также он отдал 10 результативных передач.

Для того чтобы достичь отметки в 1000 голов за карьеру, в официальных матчах португальцу осталось отличиться 115 раз. Несмотря на возраст, 39-летний форвард пребывает в отличной физической форме и регулярно радует результативностью.