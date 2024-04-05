Букмекеры назвали фаворита Кубка России после жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов

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Букмекеры обновили котировки на победителя Кубка России по итогам жеребьёвки матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов.

Первую пару на этой стадии составили «Динамо» и «Оренбург», а вторую — «Урал» и «Ростов». Победители пар выйдут в следующий этап Пути регионов, где сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.

Явным фаворитом считается «Зенит». Ставки на действующего чемпиона России принимаются с коэффициентом 1.96. Это около 50% вероятности.

В тройку основных претендентов также входят ЦСКА (4.80) и «Спартак» (7.60). Ниже оцениваются шансы «Динамо» (9.70), «Ростова» (11.50) и «Урала» (13.50).

Аутсайдерами считаются «Балтика» и «Оренбург». Заключить пари на успех каждого из этих клубов предлагают за 21.50.

В полуфиналах Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречается с «Балтикой», а «Зенит» — со «Спартаком». В первых матчах армейцы победили в гостях калининградцев со счётом 1:0, а сине-бело-голубые на выезде оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1.