Премия «РБ 2024» нашла своих обладателей

4 апреля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла торжественная церемония вручения престижной международной премии в области спорта и букмекерства «РБ 2024». На торжественной церемонии вручения наград подвели итоги 2023 года и отметили наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию отрасли.Почетным гостем мероприятия стал легендарный защитник сборной Бразилии, чемпион мира по футболу 1994 и 2002, экс-игрок «Ромы» и «Милана» Кафу.

Именно он вручил главный приз вечера — «Гран-при: лучший букмекер года». Жюри отдает победу в этой номинации букмекерским компаниям, продемонстрировавшим наибольшие достижения на рынке за прошедший год. В этом году приз получила компания PARI. Букмекер в 2023 году показал стремительный рост. Впечатляющими оказались показатели роста чистой прибыли: она увеличилась на 400% и достигла 10,6 млрд рублей. Выручка компании за 2023 год составила почти 100 млрд рублей. Кроме того, компания продолжает оказывать поддержку крупным клубам и федерациям, а также активно работает над социальными проектами.

Также PARI стала лауреатом премии в специальной номинации «Лучшая партнерская программа по версии Uffiliates». А управляющего партнёра компании Дмитрия Сергеева признали лучшим топ-менеджером букмекерской отрасли.

В двух номинациях приз получил букмекер БЕТСИТИ. Третий год подряд компания получает награду за лучшие коэффициенты, а ещё эксперты отметили программу лояльности БЕТСИТИ.

В номинации «Самый надёжный букмекер» награду получила букмекерская компания «Мелбет» — спонсор футбольного клуба РПЛ «Балтика» и титульный партнёр Первой лиги.

Премия лучшего эксперта рынка досталась Николаю Оганезову. Лучшим спортсменом года признали лыжника Александра Большунова, а комментатором года стал Роман Нагучев. Лучшим спортивным журналистом жюри выбрало Александра Дорского. Кроме того, спецнаградой «За вклад в развитие спортивной журналистики России» почтили память недавно ушедшего из жизни Василия Уткина.

Премия «РБ», объединяющая профессионалов спортивного бизнеса, проводится с 2019 года. За пять лет она стала самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии.