«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Урал» и «Крылья Советов» пока не побеждали в чемпионате после паузы. И те и другие могут занести себе в актив прошлый тур, когда не проиграли соответственно «Спартаку» и «Зениту». «Урал» после этого ещё выиграл у «Локомотива» в Кубке России. Он как будто начинает оживать. И для меня он выглядит фаворитом в этом матче. И мотивация более понятная – надо уносить ноги из зоны стыков. «Крылья» комфортно чувствуют себя в середине таблицы, им ничто не грозит. Но они испытывают проблемы с составом, причём достаточно явные. И поэтому я не жду от них какого-то активного и яркого футбола, который им присущ. Форма не та, лидеры не так хороши, как осенью.

«Урал» будет владеть инициативой. Но у него большие сложности в атаке – забивают крайне мало, со скрипом. «Локомотиву» затолкали после стандарта. На это расчёт будет и здесь. А если поведут в счёте, то будут всеми силами его сохранять. Даже не сомневаюсь в этом. Каждое очко сейчас на вес золота.

Поэтому просто поставлю на тотал меньше 2.5. «Крылья», мне кажется, сейчас просто не очень здорово готовы, а «Урал» и 1:0 устроит», — приводит слова Титова «РБ Спорт».