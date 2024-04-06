«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.85.

«Здесь, конечно, команды с принципиально разными подходами к футболу. «Пари НН» — это про массированную оборону, высокую плотность на своей половине, игру на контратаках. «Краснодар» с Мусаевым будет стараться везде и всегда играть от себя, искать счастья в атаке, высоко накрывать соперников. С «Локомотивом» не всё получилось, но там и схему пришлось другую использовать из-за дисквалификаций игроков. А здесь уже краснодарцы навалятся на нижегородцев, и тем будет очень сложно что-то противопоставить, тем более не будет Гоцука, столпа обороны. Без него и стандарты у чужих ворот будут не такими опасными.

Я отдаю здесь предпочтение гостям. Им надо уже побеждать, чтобы участвовать в чемпионской гонке, давить на «Зенит». И без Гоцука Кордоба, думаю, будет чувствовать себя свободнее. В целом отмечу, что «Краснодар» в Нижнем играет очень хорошо.

Интересная ставка – «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5». Думаю, даже дважды гости могут забить, но и 1:1 не исключает такой вариант. Но как будто после первой победы в гостях (над «Рубином») футболисты «Пари НН» чуть успокоились. «Краснодару» здесь очки нужнее», — приводит слова Титова «РБ Спорт».