«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 2.95.

«Пари НН» и «Краснодар» сойдутся в рамках 23-го тура чемпионата России. «Быки» потеряли первое место в турнире из-за слабых выступлений после зимней паузы. А вот нижегородцы как раз смотрелись не так плохо. Так что я бы не стал тут сбрасывать со счетов команду Юрана.

После возвращения с зимних «каникул» «Краснодар» ни разу не смог выиграть. Конечно, это просто ужасная статистика для команды, которая перед паузой считалась претендентом на победу в РПЛ и всерьёз навязывала борьбу «Зениту». Сперва коллектив тогда ещё Ивича сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и проиграл «Ростову» (1:2), после чего вылетел из Кубка России от соперника из другого дивизиона – 0:2 с «Химками». В итоге Ивич был уволен, что я считаю большой ошибкой.

После этого ситуация кардинальным образом не поменялась, хотя это было ожидаемо. Поделил клуб очки с «Локомотивом» (1:1). Хотя там краснодарцы были близки к победе – пропустили только на 81-й минуте. Но ничья есть ничья – одно очко. Если бы в том туре «Зенит» тоже не поделил бы баллы с соперником, то разрыв между первым и вторым местом увеличился бы. А так, несмотря на все невзгоды, «быки» всё ещё имеют шанс опередить питерцев в случае неудач последних.

«Пари НН» как раз-таки неплохо вернулся после зимней паузы. Команда с ходу добыла четыре очка, обыграв «Рубин» (1:0) и сыграв вничью с «Факелом» (1:1). Правда, на прошлых выходных подопечные Юрана потеряли очки в том матче, в котором, казалось, тоже могли бы и выиграть, – 0:2 с «Балтикой». Ничего особенного «Пари НН» там не показал, заслуженно уступил.

В таблице РПЛ нижегородцы теперь идут десятыми. Их разрыв с соперниками выше и ниже одинаковый – два очка. И это отражает реальную картину. Нельзя сказать на 100%, что «Пари НН» поднимется в турнире, не хватает ему стабильности. Но и про «Краснодар» сказать такое же язык не поворачивается, это уж точно.

Тяжело тут назвать фаворита. Но всё-таки фактор домашнего поля может сыграть свою роль. В Премьер-Лиге команда Юрана на своём стадионе давно не уступала, набрала много очков. Думаю, эта тенденция сегодня не прервётся», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».