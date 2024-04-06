«Брайтон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.00.

«Брайтон» и «Арсенал» сойдутся в 32-м туре чемпионата Англии. Конечно, «канонирам» сейчас никак нельзя терять очки. Да и хозяева поля находятся не в той форме, чтобы навязывать сопернику сопротивление.

«Арсенал» недавно возглавлял английскую Премьер-лигу. Подопечные Артеты сейчас сильно мотивированы, и это видно по результатам – единственная неудача за последние месяцы у них была в игре с «Ман Сити» (0:0). В подавляющем количестве остальных туров АПЛ «канониры» добывали виктории.

«Брайтон» же давно не входит в числе клубов, борющихся за еврокубки. На дистанции «чайкам» оказалось тяжело поддерживать свой высокий уровень игры. Плюс никак не помогают эмоционально команде слухи про уход тренера де Дзерби. Последние результаты коллектива были довольно слабыми – только одна победа в пяти турах, над «Ноттингем Форест (1:0). Также «Брайтон» ндва раза е смог одолеть нижестоящих противников – 1:1 с «Эвертоном» и 0:0 с «Брентфордом». Сам он в таблице идёт девятым и отстаёт от топ-5 уже на 14 очков.

Тут, конечно, фаворит очевиден. «Арсенал» всё ещё находится в самом разгаре борьбы за чемпионство, где нельзя терять ни одного очка. И я не думаю, что это произойдёт сейчас. «Брайтон» в последнее время показывал посредственные результаты. Окрылённые «канониры» уверенно обыграют соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».