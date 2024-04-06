«Рома» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Лацио».

Ставка: победа «Ромы» за 2.24.

«В 31-м туре чемпионата Италии мы увидим римское дерби – «Рома» против «Лацио». Примечательно, что схожий сезон проводят соперники. Обе команды поменяли главных тренеров во второй части сезона, обе показывают не лучшие результаты и пытаются бороться за попадание в еврокубки.

Хотя, справедливости ради, «Рома» выглядит на фоне «Лацио» очень прилично. Де Росси, который до этого нигде толком не тренировал, как «влитой» начал работать в команде – при нем начались частые победы. И вот уже в команде забыли про заслуги Моурниью. Но результат есть – всего лишь одно поражение с середины февраля, и то – от «Брайтона», когда в первом матче римляне уже выиграли 4:0 и почти гарантировали себе проход в следующую стадию Лиги Европы.

В Серии А «Рома» выступает уверенно, шла на серии побед даже. В последних турах начал «буксовать» коллектив из Рима – 2:2 с «Фиорентиной» и более удивительные 0:0 с «Лечче». Сейчас в таблице Серии А команда стоит на пятой строчке и пытается догнать «Болонью» с четвертой позиции – разрыв составляет пять очков. Хотя «Аталанта» с шестого места тоже не дает расслабиться подопечным де Росси, отставая всего на два балла.

А вот «Лацио» дольше не менял главного тренера. Совсем плохо выступал уже коллектив при Сарри, закрепился в середине таблицы. С приходом Кальцона ситуация чуть выправилась. В Серии А коллективу удалось прервать серию неудач – в последних турах он обыграл «Фрозиноне» (3:2) и «Ювентус» (1:0).

Сейчас в таблице чемпионата «Лацио» поднялся на седьмое место. Ему еще предстоит добыть пару побед, чтобы говорить о борьбе за еврокубки – отставание от «Аталанты» насчитывает четыре очка. Но не думаю, что сейчас команде Кальцона удастся набрать баллы. «Рома» уже «перешла на новые рельсы» с де Росси, очень хорошо выступает команда. Обеспечивают ей результат Лукаку и Дибала», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».