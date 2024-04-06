«Ростов» — «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи», который состоится 6 апреля.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 2.39.

«Никто, кроме «Ростова», в РПЛ не стартовал в весенней части сезона с трёх побед, что позволило подопечным Карпина существенно исправить ситуацию в турнирной таблице. Они переместились на девятое место, набрав 30 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет комфортные 10 очков.

У «Сочи» ситуация сложнее. С одной стороны, команда не проигрывала в весенней части сезона РПЛ. «Барсы» трижды сыграли вничью, но с очень сложными соперниками: с конкурентом в борьбе за выживание «Балтикой» (0:0), «Локомотивом» (2:2) и ЦСКА (2:2). С другой, сочинцы всё ещё находятся на последнем месте в таблице.

Морено, в принципе, неплохо стартовал в РПЛ. Сочинцы пока предпочли контратакующую модель, зато прессинговали довольно лихо и не давали соперникам спокойно разыгрывать комбинации. Важная роль отведена Артуру Юсупову, который отвечает за начало атак и быстро продвигает мяч.

Ощущение от действий сочинцев осталось приятное, в игре не видно панических настроений. Подопечные Морено провоцируют ошибки оппонентов и в меру класса создают опасные моменты. Первые шаги испанского специалиста внушают доверие. Что, конечно, никак не отменяет тяжелейшего положения в таблице.

В матче с ЦСКА «Сочи» показал характер и умение атаковать, отыгравшись со счёта 0:2. В свою очередь, «Ростов» очень хорош весной во всех аспектах. Дома жёлто-синие предпочитают владеть мячом и давить на защиту соперника, но «барсы» стали опасной целью. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Ростов» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.39».