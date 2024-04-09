«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.15.

«Я бы не делал в этой паре фаворитом «Манчестер Сити». Слишком занижен коэффициент на победу гостей. Мне не кажется, что он олицетворяет сопоставление сил команд. «Манчестер Сити» явно проводит этот сезон ниже своих возможностей: забивает меньше, пропускает больше.

Впервые за последние годы «Манчестер Сити» даже не на втором, а на третьем месте в АПЛ по разнице забитых и пропущенных мячей. Холанд забивает явно меньше, чем мы привыкли видеть. В последних восьми турах АПЛ он забил один гол. Многие команды поняли, как играть против него.

У «Реала» ситуация совсем другая. В текущем сезоне чемпионата Испании команда проиграла всего раз, а именно в сентябре. Ниже своего уровня не опускается, а многие игроки растут в классе. Мне вообще кажется, что Беллингем медленно идёт к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Есть Винисиус, Родриго. В общем, я думаю, что «Реал» на своём стадионе даст бой «Манчестер Сити».

«Горожане» выигрывают последние матчи, и кажется, что делают это легко, но ничего сверхъестественного «Манчестер Сити» не демонстрирует, лишь порой показывая свой класс. Сложно сейчас вспомнить, когда в последний раз «Манчестер Сити» на протяжении всех 90 минут показывал игру высокого уровня.

Мне кажется, что в первой игре «Реал» не уступит, причём встреча вполне может быть и нерезультативной. Обе команды будут играть осторожно и не станут раскрываться перед таким соперником. Обе команды хороши в контратаках. Предположу, что по голу команды забьют, но общий тотал игры будет меньше 4.5 мяча», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».