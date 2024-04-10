«Атлетико» — «Боруссия»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 10 апреля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.78.

«На первый взгляд кажется, что шансы команд примерно равны, но мне почему-то кажется, что явный фаворит в этом противостоянии – это именно «Атлетико», в целом противостоянии и в одном конкретно взятом матче. На мой взгляд, игра «Боруссии» с быстрыми футболистами, качельной игрой и довольно-таки медленной обороной, хотя очень быстрая атака, в этом вопросов нет, является очень удобной командой для мадридского «Атлетико».

Безусловно, «Атлетико» закроется, дома будет действовать в какой-то степени на контратаках. Но там есть быстрые футболисты, которые умеют всё это преодолевать, умеют забивать голы. Так что я думаю, что это будет интересная и местами ожесточённая игра. Безусловно, «Атлетико» будет против быстрых футболистов обороняться, в том числе путём жёсткости, грубости, будет получать жёлтые, но в любом случае выиграет. «Атлетико» отдыхал больше недели, то есть команда свежая и готова биться.

Так что первый мой прогноз – чистая победа «Атлетико», — приводит слова Мора «РБ Спорт».