«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Лиги чемпионов
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».
Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 гола за 1.85.
«ПСЖ» без пяти минут очередной чемпион Франции и может себе позволить валять дурака у себя в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» дома играет очень мощно. В этой Лиге чемпионов команда меньше двух забила только один раз.
У «Барселоны» сейчас не лучшим образом обстоят дела и ей будет очень сложно.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мой прогноз – индивидуальный тотал «Парижа» больше 1.5 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
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