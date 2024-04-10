«ПСЖ» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.00.

«ПСЖ» и «Барселона» снова сойдутся в рамках Лиги чемпионов. У команд уже богатая история встреч в рамках этого турнира. Хотя сейчас парижане кажутся более явными претендентами на выход в полуфинал.

«ПСЖ» проводит очередной очень сильный сезон. Во Франции ему равных нет. В первые месяцы некоторые клубы навязывали борьбу парижанам и опережали их в Лиге 1. Но команда Луиса Энрике на дистанции оказалась надёжнее. Сейчас она лидирует в турнире с отрывом от преследователей. Время от времени «ПСЖ» теряет очки, играя вничью. Но на его положение в Лиге 1 это никак не влияет.

Последнее поражение парижан было ещё в ноябре. Произошло оно в рамках группового этапа ЛЧ – 1:2 от «Милана». Тяжёлая группа была у подопечных Энрике, рисковали они даже опуститься в Лигу Европы. Но по итогу всё удачно завершилось для парижан. В 1/8 финала они без особого сопротивления прошли «Реал Сосьедад» (2:0 и 2:1). Всё ещё главной движущей силой коллектива является Мбаппе, которого Энрике время от времени стал сажать на скамейку после новостей о переходе игрока в «Реал».

«Барселона» же в этом сезоне о борьбе за чемпионство в Испании даже не думает. Клуб давно проиграл эту борьбу «Реалу». Долгое время в таблице опережала каталонцев и «Жирона», но на дистанции команда Хави показала более стабильные результаты – она с большой вероятностью финиширует второй. Уже несколько месяцев сине-гранатовые не проигрывают.

В последнее время «Барса» почти только выигрывает. Пару раз вничью она только сыграла в том числе с «Наполи» в их первом матче 1/8 финала ЛЧ. Но в ответном противостоянии подопечные Хави смотрелись лучше и победили 3:1. Часто тащат клуб к победам молодой талант Ямал вместе с опытными Левандовским и Гюндоганом.

Конечно, за последние 10 лет несколько раз в плей-офф ЛЧ встречались команды. Все помнят знаменитый камбэк «Барсы» в 2017 году – 6:1 после 0:4 в Париже. В последний раз они играли в 2021 году, где уже сильнее оказался представитель Франции – 4:1 и 1:1. Сейчас я тоже отдаю предпочтение парижанам. Несмотря на смену состава летом, клуб сохранил свой высокий уровень. Да и стремление наконец-то победить в ЛЧ у подопечных Энрике очень велико», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».