«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия», который пройдёт 10 апреля.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

«Предыдущий матч мадридцев состоялся аж 1 апреля. У футболистов «Атлетико», в частности у лидеров — Антуана Гризманна, Мемфиса Депая и Альваро Мораты — было много времени на отдых, а у Диего Симеоне — на подготовку. Стратегически переиграть Эдина Терзича для него не является труднорешаемой задачей. Тренер неоднократно останавливал и более серьёзных соперников, обладающих непомерной атакующей мощью.

«Боруссия» приободрилась после возвращения Санчо, однако в последнее время результаты вновь просели. Дортмундцы спустились на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Стабильности по-прежнему не хватает, а против сильных соперников «шмели» в принципе чувствуют себя не самым комфортным образом. Могут ограничить оппонента, но свои моменты возникают по большим праздникам.

В то же время подопечные Терзича проиграли только 1 из 14 матчей в Бундеслиге на выезде. За этот период времени чёрно-жёлтые пропустили всего лишь 13 мячей. Да, выезд в Мадрид — совсем другой уровень. Но отдавать «матрасникам» победу в родных стенах раньше времени определённо не стоит. Их шансы в самом деле выше, но ведь «Атлетико» Мадрид тоже не отличается стабильностью.

Поставить на то, что «Атлетико» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. В Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне очень редко пропускают. Зачастую в турнире они выступают с предельной концентрацией и ничего не позволяют создать у своих ворот.

Помимо этого, Симеоне давно и очень качественно отладил прессинг и выход из обороны в атаку. Девять дней отдыха перед матчем должны дать аргентинскому специалисту дополнительное преимущество. Больше вероятности, что его подопечные сумеют держать темп на протяжении всех 90 минут. Этого должно хватить для того, чтобы как минимум не уступить. Два мяча с учётом нынешнего состояния соперников и поздней стадии видятся потолком».