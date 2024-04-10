«ПСЖ» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

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10 апреля во Франции состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Фаворитом игры считается «ПСЖ»: заключить пари на победу парижан предлагается с коэффициентом 1.98. Это около 50% вероятности. Успех «Барселоны» оценён в 3.70 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.98 (24%).

Эксперты ожидают, что матч «ПСЖ» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Вероятность гола Килиана Мбаппе оценивается в 1.90, гол Роберта Левандовского идёт за 2.50.

Сделать ставку на проход «ПСЖ» в следующий раунд предлагают с коэффициентом 1.73. Если в полуфинал Лиги чемпионов пройдёт «Барселона», сыграет коэффициент 2.07.