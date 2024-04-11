«Бенфика» — «Марсель»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Марсель».

Ставка: победа «Бенфики» за 1.87.

«Бенфика» и «Марсель» сойдутся в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Интересная пара — уровень соперников примерно равен. Хотя чуть больше я всё-таки верю в успех португальского клуба.

«Бенфика» последние две игры провела со «Спортингом». Сперва они в Кубке не определили победителя — 2:2. А уже на выходных команда проиграла в принципиальном матче лиссабонцам в чемпионате Португалии — 1:2. Хотя «орлы» выступили не так плохо, на ничью наиграли. Теперь подопечные Рогера Шмидта отстали от лидера на четыре очка.

До второй игры со «Спортингом» «Бенфика» шла на серии без поражений из шести встреч — четыре победы и две ничьих. В том числе в эту серию вошли противостояния «орлов» с «Рейнджерс» в предыдущем раунде Лиги Европы — 2:2 и 1:0.

А вот «Марсель» чередует разные серии результатов. В феврале-марте клуб только выигрывал — в пяти встречах кряду. Но сейчас у марсельцев идёт серия неудач из четырёх игр. В чемпионате Франции из-за таких нестабильных результатов бело-голубые всё никак не могут закрепиться в топ-6 — сейчас они идут ближе к середине турнира.

В предыдущем раунде ЛЕ у подопечных Жан-Луи Гассе тоже был не самый простой соперник — «Вильярреал». Впрочем, «Марсель» почти обеспечил себе выход в четвертьфинал уже в первом матче, когда победил 4:0. Так что поражение в ответном матче со счётом 1:3 ничего не поменяло в их паре.

В целом «Бенфика» выглядит лучше «Марселя». Бело-голубых мы привыкли видеть в топ-3 Лиги 1, а в этом сезоне они выступают намного ниже своего уровня, ещё и тренеров несколько раз меняли. У португальцев таких проблем нет, к тому же клуб играет дома», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».