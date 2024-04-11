«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Печально, что во второй раз подряд «Ливерпуль» оказывается неспособным превратить своё немаленькое преимущество по ходу матча с «Манчестер Юнайтед» в положительный результат. Снова обыгрывает «МЮ» в первом тайме по ударам (15:0), но затем пропускает один раз и потом ещё раз и максимум, чего добивается, — это ничьей. Удивительно, что во второй раз подряд Клопп оказывается неспособным найти нужные слова, чтобы поменять ход игры.

Сложно сказать, в каком состоянии будет «Ливерпуль» в матче с «Аталантой», но кажется, что идеальной игры не получится. Красные позволяют соперникам создавать моменты, и игра без мяча оставляет желать лучшего.

Против опасной «Аталанты» всё будет не так-то и просто, хотя бергамаски проиграли два последних матча. Но в целом последние пару месяцев команда выглядит неплохо, много создаёт, двигается хорошо. Миранчук оформил два гола и две передачи в последних четырёх матчах.

Я в этом матче не лез бы в исходы, а просто сыграл бы обычную ставку «обе забьют». Коэффициент слегка завышен — 1.76. Мне кажется, что у гостей должны быть моменты», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».