«Милан» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 1.82.

«Если в прошлом сезоне итальянские клубы играли на поздних стадиях в Лиге чемпионов, то в этом сезоне Италия прибрала к рукам Лигу Европы.

«Милан» сейчас находится в очень хорошей форме, побеждает всех подряд. Показывает яркую игру. Классно выглядит атакующая четвёрка: Лофтус-Чик, Пулишич, Леау и Жиру. Они отлично сыгрались и действуют фактически в кайф. «Милан» располагается на второй строчке Серии А и ниже не опустится и вряд ли поднимется на первое место. Все свои силы и желания может направить на матчи Лиги Европы.

«Рома» после прихода на пост наставника Де Росси начала показывать какой-то фейерверк. Много забивает, регулярно набирает очки. Однако в последнее время несколько притормозила по части результативности, но очень мало пропускает. В последнем матче обыграли «Лацио» со счётом 1:0. Однако «Роме» ещё нужно думать о Серии А, где надо подниматься выше.

Если смотреть на статистику прошлых матчей, то почти всегда команды забивают друг другу, даже когда больше были настроены на защиту. Почти всегда заходит и ТБ 2.5. В этом матче также стоит ждать голов. Всё же у «Ромы» есть и Дибала, и Лукаку. «Рома» на гол наиграть должна, а «Милан» сейчас в полном порядке. Возьму их победу», — приводит слова Мора «РБ Спорт».