«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист».

Ставка: ничья за 3.95.

«Команды провели фантастический триллер в Екатеринбурге во вторник. «Магнитка», поведя 3:0 к середине первого периода, видимо, слишком рано поверила в успех и поплатилась за это. Дружина Николая Заварухина дала понять, что и с 0:3 можно отыграться. Прошлый матч может стать переломным в серии, в плане психологии. Всё будет зависеть от того, как быстро игроки «Металлурга» забудут тот поединок и вернутся в серию.

Сегодня пятая игра, на домашнем льду «Металлурга». Скорее всего, та команда, которая одержит в ней победу, в итоге выйдет в финал, где ярославский «Локомотив» уже давно ждёт своего соперника. Шансы на успех сегодня примерно равны, хотя всё же небольшое преимущество отдам «Магнитке» за счёт того, что она играет дома. В таких матчах, говорят, и стены помогают. Как, например, в игре под номером четыре, когда «Автомобилист» вырвал победу.

Вряд ли игра получится результативной, хотя перед прошлым матчем не верилось в большое количество заброшенных шайб. В итоге их оказалось восемь! Не верю я сегодня в большой тотал. Думаю, что победитель сегодня будет определён за пределами основного времени. Так что мой выбор – ничья в основное время», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».