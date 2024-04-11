«Милан» – «Рома»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги Европы

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Милан» – «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 1.86.

«Милан», несмотря на вылет из Лиги Чемпионов, сейчас в полном порядке. В 1/8 Лиги Европы подопечные Стефана Пиоли не оставили никаких шансов чешской «Славии» — 4:2, 3:1. Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау уже в первом тайме забили по мячу и превратили второй тайм пражского матча в пустую формальность.

А в чемпионате Италии «Милан» выиграл четыре последних матча с общим счётом 9:2, включая предыдущий с «Лечче» — 3:0. Тут вновь отличились Пулишич и Леау, а также Оливье Жиру. Понятно, что «Интер» уже никто не догонит, но второе место «Милан» никому отдавать не собирается.

«Рома» в 1/8 финала Лиги Европы играла с главным открытием еврокубкового сезона — английским «Брайтон энд Хоув Альбион». И уже в первой встрече римляне обеспечили себе выход дальше. Команда Даниэле Де России выиграла 4:0. Пауло Дибала, Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и Бриан Кристанте превратили ответный поединок в экскурсию. Там прагматичные римляне играли явно не основой и уступили 0:1. Ну а перед этим четвертьфиналом «Рома» одержала победу в римском дерби 1:0, с голом Манчини. В чемпионате подопечные Де России идут на пятом месте.

Богатая история противостояний между «Миланом» и «Ромой» включает в себя не одну сотню матчей. Давайте возьмём последние 36. С 2006 года они сыграли между собой именно столько раз. И тут полное равенство: по 12 побед и столько же ничьих. В этом чемпионате команды уже дважды встречались, и оба раза сильнее был «Милан» — 2:1 в гостях и 3:1 на «Сан-Сиро».

Игра будет упорной, хотя хозяева всё же являются фаворитами. Они и одержат победу. Весь вопрос в том, останется ли интрига на ответный матч или нет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».