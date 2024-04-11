«Милан» — «Рома»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы 11 апреля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Рома».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

«Миланцы утвердились на втором месте в Серии А, подняться выше уже практически нереально, отставание от лидирующего «Интера» 14 очков при семи оставшихся играх в чемпионате. В минувшем туре команда Стефано Пиоли без проблем разобралась с «Лечче». В составе «россонери» отличились Кристиан Пулишич, Оливье Жиру и Рафаэл Леау, результат — сухая победа 3:0. На счету «Милана» уже пять побед подряд в чемпионате Италии, преимущество над «Ювентусом» с третьей строчки солидное — шесть очков.

В прошлом раунде Лиги Европы итальянцы без проблем и очень результативно прошли пражскую «Спарту». Домашняя победа 4:2 и гостевая 3:1 отправили миланцев в четвертьфинал соревнования.

«Рома» потихоньку оживает после увольнения Жозе Моуриньо. В чемпионате римляне не проигрывают уже семь матчей, а в последнем туре и вовсе смогли обыграть своих главных соперников — «Лацио». Игра получилась не самой зрелищной, а судьбу матча решил один единственный гол, оказавшийся на счету Джанлуки Манчини. «Рома» идёт пятой и отстаёт от лигочемпионской четвёртой строчки лишь на три очка.

В прошлом раунде команда Даниэле Де Росси без особых проблем прошла «Брайтон». Судьба матча была предрешена уже в первом матче, победа — 4:0. В гостях «Рома» уступила 0:1, но на итоговый результат это поражение уже не повлияло.

Обе команды довольно результативно выступают в Лиге Европы, «Милан» и вовсе во всех турнирах последний раз уходил без голов в ноябре прошлого года. «Рома» в этом аспекте чуть хуже, в 2024 году трижды не могла забить, но это в 20 матчах. Предлагаю довериться этой тенденции и поставить на тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».