«Бенфика» – «Марсель»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы в Португалии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Бенфика» – «Марсель».

Ставка: победа «Бенфики» за 1.85.

«В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы в Лиссабоне между собой сыграют португальская «Бенфика» и французский «Марсель».

В 1/8 финала «Бенфика», которая попала в Лиге Европы сразу в эту стадию, но не потеряла из-за данного обстоятельства мотивацию, с трудом превзошла шотландский«Рейнджерс». После ничейного исхода дома — 2:2, Рафаэл Силва принёс команде Роджера Шмидта минимальную победу и путёвку в четвертьфинал – 1:0. А вот в своём чемпионате перед свиданием в первом четвертьфинале португальский гранд проиграл в гостях в принципиальном дерби «Спортингу» — 1:2.

Что касается «Марселя», то в 1/8 финала он переиграл испанский «Вильярреал» — не без приключений. Ибо после домашнего разгрома, который южане устроили испанцам в Марселе – 4:0, в ответном матче подопечные Жана-Луи Гассе едва не позволили сопернику отыграться. Счёт 0:3 горел ещё в компенсированное время, пока Жонатан Клосс не забил в общем-то протокольный, но в какой-то степени спасительный для реноме команды мяч. И вообще марсельцы проиграли с учётом этой встречи уже четыре матча подряд! Один из них перед этим четвертьфиналом в Лилле, где они уступили одноимённому клубу — 1:3.

В 2010 году эти команды уже играли в плей-офф Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Тогда «Бенфика» была чуть сильнее — 2:1 в гостях и 1:1 дома.

В этом матче хозяева — явные фавориты. Весь вопрос только в том, с какой разницей они выиграют. Да и мотивация у «Бенфики» очень высокая после поражения в дерби, а «Марсель», похоже, в кризисе», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».