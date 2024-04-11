«Виктория Пльзень» — «Фиорентина»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Лиги конференций

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги конференций «Виктория Пльзень» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1) за 2.70.

«В Лиге конференций «Виктория Пльзень», которая пока не проигрывала в турнире, пропустив в 8 матчах всего 1 гол, принимает «Фиорентину» в первом матче 1/4 финала.

За двухматчевым противостоянием флорентийцев будет следить вся Италия: квалификация «фиалок» в полуфинал обеспечивает Италии пятую лигочемпионскую путевку.

Сама «Фиорентина» в Серии А выступает плохо, занимая 10-е место и одержав одну победу в последних 7 матчах. Другое дело — кубки. Уверенное 1-е место в группе и победа над «Маккаби» в 1/8 ЛК, полуфинал Кубка Италии, где «фиалкам» предстоит ответный матч после выигрыша дома 1:0 у «Аталанты».

У чешского клуба проблема с травмированными, о которой сказал тренер Кубек на пресс-конференции: 4-5 футболистов основного состава не смогут принять участие в матче. В чемпионате у «Виктории» уверенное третье место с большим отставанием от лидеров («Славии» и «Спарты»). При этом команда Кубека — лидер по числу забитых мячей: 62 в 27 матчах.

«Фиорентина» выше классом, а «Виктории» будет сложно противостоять итальянцам без ключевых игроков», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».