«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.95.

В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Неудачный результат стоил «красным» первого места в таблице, и это расстроило Юргена Клоппа. Его подопечные совершили грубейшую ошибку в обороне, которая позволила сопернику сравнять счёт и обрести уверенность.

У «Ливерпуля» до сих пор не восстановились от травм основной голкипер Алисон Бекер и Трент Александер-Арнольд. По этой причине обороне «красных» не хватает надёжности, которая была свойственна команде на старте сезона, и в семи последних встречах с учётом всех турниров они пропускали.

Тем не менее в позиционном нападении у подопечных Клоппа полный порядок: Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах исправно выполняют свои обязанности. На троих в этом розыгрыше Лиги Европы они забили 12 мячей, и ещё четыре гола записал на свой счёт Коди Гакпо. Так что «Аталанте» предстоит выдержать мощное давление.

Бергамаски проиграли два последних матча и подтвердили свою нестабильность в этом сезоне. Сначала они уступили «Фиорентине» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии (0:1), а затем «Кальяри» (1:2) в Серии А.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А находится на шестом месте, набрав 50 очков после 30 матчей. У бергамасков остаются хорошие шансы получить путёвку в еврокубки на следующий сезон. Вполне реально пройти и «Фиорентину» в Кубке Италии. Да и с «Ливерпулем» они ещё поборются, ведь в последнем очном матче на «Энфилде» «Аталанта» выиграла со счётом 2:0.

«Ливерпуль» весьма продуктивен в нападении, но в защите часто ошибается, чем может воспользоваться «Аталанта». В составе у бергамасков есть сильные игроки в линии атаки, которые сумеют реализовать свой шанс. Рассмотрим ставку на то, что «красные» не проиграют и «обе забьют», за 1.95. Всё-таки класс должен взять своё. Без ротации Клопп не обойдётся, однако родные трибуны в случае возникновения трудностей наверняка помогут.