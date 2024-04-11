Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

«Ливерпуль» — «Аталанта»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.95.

В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Неудачный результат стоил «красным» первого места в таблице, и это расстроило Юргена Клоппа. Его подопечные совершили грубейшую ошибку в обороне, которая позволила сопернику сравнять счёт и обрести уверенность.

У «Ливерпуля» до сих пор не восстановились от травм основной голкипер Алисон Бекер и Трент Александер-Арнольд. По этой причине обороне «красных» не хватает надёжности, которая была свойственна команде на старте сезона, и в семи последних встречах с учётом всех турниров они пропускали.

Тем не менее в позиционном нападении у подопечных Клоппа полный порядок: Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах исправно выполняют свои обязанности. На троих в этом розыгрыше Лиги Европы они забили 12 мячей, и ещё четыре гола записал на свой счёт Коди Гакпо. Так что «Аталанте» предстоит выдержать мощное давление.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бергамаски проиграли два последних матча и подтвердили свою нестабильность в этом сезоне. Сначала они уступили «Фиорентине» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии (0:1), а затем «Кальяри» (1:2) в Серии А.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А находится на шестом месте, набрав 50 очков после 30 матчей. У бергамасков остаются хорошие шансы получить путёвку в еврокубки на следующий сезон. Вполне реально пройти и «Фиорентину» в Кубке Италии. Да и с «Ливерпулем» они ещё поборются, ведь в последнем очном матче на «Энфилде» «Аталанта» выиграла со счётом 2:0.

«Ливерпуль» весьма продуктивен в нападении, но в защите часто ошибается, чем может воспользоваться «Аталанта». В составе у бергамасков есть сильные игроки в линии атаки, которые сумеют реализовать свой шанс. Рассмотрим ставку на то, что «красные» не проиграют и «обе забьют», за 1.95. Всё-таки класс должен взять своё. Без ротации Клопп не обойдётся, однако родные трибуны в случае возникновения трудностей наверняка помогут.

Материалы по теме
«Ливерпуль» недосягаем для «Аталанты», «Байер» рискует. Экспресс на Лигу Европы
«Ливерпуль» недосягаем для «Аталанты», «Байер» рискует. Экспресс на Лигу Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android