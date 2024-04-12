«Бетис» — «Сельта»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

12 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Бетис» — «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Прямая трансляция доступна на ОККО. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «белых» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «небесных» оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Эксперты считают, что матч «Бетис» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют «белые», сыграет коэффициент 1.22. Гол «небесных» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

«Бетис» на протяжении длительного времени борется за попадание в зону еврокубков. Кажется, силы покидают команду, о чём несложно догадаться по результатам. Подопечные Мануэля Пеллегрини проиграли четыре последние встречи, пропустив в общей сложности 10 мячей. Шансы сыграть хотя бы в Лиге конференций в следующем сезоне тают на глазах.

«Белые» уступили «Атлетико» (1:2), «Вильярреалу» (2:3), «Райо Вальекано» (0:2) и «Жироне» (2:3). Плохи дела в защите. Предугадать причину сложно. Никаких серьёзных травм в линии обороны у «Бетиса» не случилось. Просто в один момент просели результаты. Помочь может только опыт Пеллегрини. Он должен найти выход из сложившейся ситуации.

У «Сельты» совершенно другие заботы. Команда борется за выживание, занимая 17-е место в турнирной таблице. «Кельты» всего лишь в трёх очках от зоны вылета. Видимо, у них мотивация сильнее, чем у «Бетиса», потому что последние результаты подопечных Клаудио Хиральдеса выглядят гораздо привлекательнее.

Подгоняет «небесных» и тот факт, что одна осечка — и команда может быстро поменяться местами в таблице с «Кадисом». «Сельта» проиграла только один из пяти последних матчей. На этом отрезке она одержала две очень тяжёлые победы в играх с «Альмерией» (1:0) и «Севильей» (2:1).