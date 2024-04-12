«Аугсбург» — «Унион»: во сколько начало матча Бундеслиги, какие прогнозы и ставки

12 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Унион». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «фуггеров» можно с коэффициентом 2.10. Шансы берлинцев оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Эксперты считают, что матч «Аугсбург» — «Унион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют «фуггеры», сыграет коэффициент 1.20. Гол берлинцев доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Если кто-то и может рассказать о стремительных взлётах и падениях в этом сезоне, так это «фуггеры». «Аугсбург» неожиданно превратился из команды, которая боролась за выживание, в претендента на топ-6 в турнирной таблице. Естественно, на это есть свои причины. Приглашение Йесса Торупа на должность главного оказало положительное влияние.

Под руководством датчанина «фуггеры» начали демонстрировать вполне привлекательный футбол. Живой пример преображения команды — недавняя победная серия длиной в четыре матча. 12 голов было забито подопечными Торупа на этом отрезке, а пропущено только два. Жаль, что белая полоса прервалась ничейным результатом в игре с «Кёльном» (1:1) и поражением от «Хоффенхайма» (1:3).

На время показалось, что «Униону» уже не угрожает вылет. Однако в последних встречах берлинцы стали чаще терять очки, а аутсайдеры заметно прибавили, не желая покидать элитный дивизион. В это же время «железные», видимо, немного расслабились.

Ненад Бьелица прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию и обезопасить команду от вылета. Она занимает 13-е место в турнирной таблице, имея шестиочковый отрыв от «Майнца», располагающегося в зоне стыковых матчей. Стоит сделать скидку на очень тяжёлый отрезок в календаре «Униона».