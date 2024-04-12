«Лацио» — «Салернитана»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы и ставки

12 апреля состоится матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Салернитана». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.33. Шансы «морских коньков» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.06. Гол «морских коньков» доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Для бело-голубых текущий сезон складывается не совсем удачно. Они рискуют остаться без еврокубков. Благо ещё не всё потеряно и шансы пробиться в зону Лиги конференций есть. Причём они вполне реальные. Отставание от «Аталанты», находящейся на шестом месте, составляет четыре очка, но у команды Миранчука есть игра в запасе.

Что касается «Салернитаны», то этот сезон она уже провалила. Никакого чуда не произойдёт, и «морские коньки» могут спокойно готовиться к вылету в Серию В. Они занимают последнее место в турнирной таблице первенства, отставая от предпоследней строчки на 10 очков. Даже эта позиция выглядит недосягаемой для «гранатовых».