Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых матчей 1/4 финала

Вчера состоялись первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Аналитики считают главным фаворитом Лиги Европы леверкузенский «Байер». Поставить на немецкий клуб можно за 2.20. В первой игре 1/4 финала команда Хаби Алонсо победила дома «Вест Хэм» 1:0.

Шансы «Аталанты» оценили коэффициентом 5.00. Бергамаски совершили самую громкую сенсацию на этой стадии турнира, разгромив на «Энфилде» «Ливерпуль» 3:0.

На «Рому», которая на выезде обыграла «Милан» 1:0, дают коэффициент 7.00. Шансы «Бенфики» оценили котировкой 10.00, португальцы дома справились с «Марселем» 2:1.

Из проигравших команд выше других оценили шансы «Милана», на команду Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 13.00. Те, кто верит в то, что Юрген Клопп и компания смогут отыграть гандикап в три мяча в Италии, а затем и выиграть турнир, могут сделать ставку с котировкой 18.00. Вероятность победы в Лиге Европы «Марселя» — 20.00, а на «Вест Хэм» можно сделать ставку за 25.00.