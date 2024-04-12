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Эксперты назвали фаворита Лиги конференций после первых матчей 1/4 финала

Эксперты назвали фаворита Лиги конференций после первых матчей 1/4 финала
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Вчера состоялись первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги конференций. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

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Аналитики считают главным фаворитом Лиги конференций «Астон Виллу». Поставить на клуб из Бирмингема можно за 2.45. В первой игре 1/4 финала команда Унаи Эмери победила дома «Лилль» 2:1.

Шансы «Фиорентины» оценили коэффициентом 3.40. Флорентийцы на выезде сыграли нулевую ничью с чешской «Викторией».

На «Брюгге», который дома обыграл ПАОК 1:0, дают коэффициент 10.00. Шансы «Фенербахче» оценили котировкой 11.00, несмотря на гостевое поражение от «Олимпиакоса» 2:3.

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Вероятность итогового успеха «Лилля» оценили коэффициентом 12.00. Поставить на «Олимпиакос» можно лишь за 15.00, а на ПАОК предложили котировку 25.00. Наконец, шансы «Виктории» победить в Лиге конференций идут за 30.00.

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