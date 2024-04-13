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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру 24-го тура РПЛ

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру 24-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Спартак».

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал матча больше 1.5 за 1.98.

«Сочи» после прихода тренера Морено выглядит очень хорошо. Команда не проигрывает, правда, и не выигрывает, играют одни ничьи. Но надо признать честно, что Морено на данный момент проводит очень хорошую работу, «Сочи» очень сильно изменился. Команда контролирует мяч, много передач делает, и уже видна поставленная игра команды. Но, помимо игры, команде нужен результат, а так как игра у «Сочи» есть и она очень даже привлекательная, команда много создаёт, много забивает, но так же, как правило, много пропускает.

«Спартак», к моему большому сожалению, пока выглядит неубедительно. На данный момент я пока не вижу какой-то осмысленной игры у «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая, что «Сочи» очки очень нужны и команда играет дома, я думаю, что здесь они как минимум не проиграют. Но, учитывая, что «Сочи» много пропускает, да и «Спартак» же должен моменты создавать, игра будет голевая», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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