«Автомобилист» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.43.

«В Екатеринбурге нас ждёт шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». И он может стать заключительным в этом противостоянии, так как подопечные Андрея Разина впереди 3-2.

В пятом матче в Магнитогорске «металлурги» взяли верх весьма уверенно – 5:2. С хет-триком Дениса Зернова и шайбами Даниила Вовченко и Игоря Гераськина. В команде Николая Заварухина отличились Анатолий Голышев и Кирилл Воробьёв, и этих двух голов оказалось явно недостаточно.

Сейчас в этой паре возникла такая ситуация, какой она уже была в предыдущем раунде с участием «Металлурга». В противостоянии со «Спартаком» тоже было 2-2, а затем «Магнитка» уверенно выиграла два матча. Сначала дома, а затем в горстях. Так что психологически магнитогорская команда сейчас в полном порядке.

«Металлург» выиграет и выйдет в финал», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».