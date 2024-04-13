«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.32.

«Ньюкасл» не проигрывал в трёх последних матчах. Клуб обыграл «Вест Хэм» (4:3) и «Фулхэм» (1:0), а также поделил очки с «Эвертоном» (1:1). А вот до этого «сороки» уступили в двух встречах кряду – 2:3 с «Челси» и 0:2 с «Ман Сити». В целом не так плохо выступают подопечные Хау. Нельзя сказать, что соперники обыгрывают их в доминирующей манере. Но всё же на длинной дистанции не хватило клубу стабильности, да и травмы подвели. Сейчас в таблице «Ньюкасл» идёт на восьмом месте – от «Челси» и «Брайтона» он отрывается на три и четыре балла.

«Тоттенхэм» после прошлого тура сумел подняться на четвёртое место в таблице АПЛ. Хотя тут ему помогла «Астон Вилла», которая начала слишком часто терпеть неудачи. Впрочем, и сами «шпоры» не безгрешны. Недавно они потеряли очки в противостояниях с «Фулхэмом» (0:3) и с «Вест Хэмом» (1:1). В других встречах подопечные Постекоглу справились с «Ноттингем Форест» (3:1), «Лутон Таун» (2:1) и «Астон Виллой» (4:0).

Да, обе команды выдают нестабильные результаты, время от времени теряют очки. В этом плане «Ньюкасл» выступает хуже соперника. «Тоттенхэм» же чуть более уверенно играет и больше побеждает. Сейчас «шпоры» тоже наберут три очка, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».