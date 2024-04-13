«Ахмат» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.55.

«Борьба в нижней части таблицы в этом сезоне очень серьёзная, расклады непонятные. Не вижу безнадёжных команд. Все могут прибавить, все ищут пути для спасения. Это здорово. Из-за этого и нет проходных матчей, даже лидерам приходится в каждой встрече напрягаться.

Ну а здесь интрига очевидная. «Ахмат», поменявший главного тренера, будет пытаться улучшить положение в домашней встрече с «Балтикой», которая пока что в зоне вылета. Три очка между командами. И если калининградцы выиграют, то команды сравняются. А в этом нет ничего невозможного. «Балтика» выиграла уже три встречи у грозненцев в этом сезоне, включая кубковые.

Грозненцы сменили тренера. Адиев будет пытаться исправить положение. Но первый матч проиграли «Локомотиву» дома без шансов. Конечно, удаление помешало показать лучшую игру, но и до него железнодорожники владели преимуществом. «Балтика» пыталась зацепить ничью в Санкт-Петербурге, не получилось, но уступили достойно – 0:1.

Здесь не приходится ждать какой-то красивой игры. Будет самая настоящая битва. Поэтому поставлю на тотал меньше 2.5. Каждый мяч здесь будет буквально золотым. Тем более команда Игнашевича очень давно на выезде в чемпионате вообще не забивала», — приводит слова Титова «РБ Спорт».