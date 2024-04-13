«Ахмат» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12.

«Супербитва, супердрака, суперсхватка нас ожидает в Грозном. Второй матч Магомеда Адиева на посту главного тренера и против одного из главных конкурентов – «Балтики». «Балтика» совсем близко — в трёх очках от «Ахмата». В первом матче, как сказал Адиев, «Ахмат» был несостоятелен. На сей раз была неделя, чтобы подготовиться к очень важной игре, домашней игре для «Ахмата».

«Балтика» давным-давно не забивает на выезде, но по xG, по ударам «Балтика» — одна из лучших команд весны. Да, не совсем удачный матч получился в Санкт-Петербурге, и там мало что получалось в атаке, но здесь важно «Балтике» выиграть. Это было бы идеально. Мне кажется, важно и не проиграть, потому что важно, чтобы отрыв в три очка хотя бы сохранился.

Поэтому я думаю, что первый тайм, скорее всего, футболисты будут друг друга бить, перебьют друг друга. А во втором, когда подустанут, когда будет теряться концентрация, возможно, пойдут голы. Хотелось бы в это верить.

Мой прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика», где никому проигрывать нельзя, «второй тайм результативнее первого» за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».